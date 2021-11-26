العراق يعلن عودة المئات من مواطنيه العالقين على حدود بيلاروس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 26 2021 - 05:00

العراق يعلن عودة المئات من مواطنيه العالقين على حدود بيلاروس

منذ 2 ساعة 26 November، 2021
619fcbd14c59b727751c32e5
العراق - عربي وإقليمي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، عودة 617 عراقيا من العالقين على حدود بيلاروس.

وقال في بيان صحفي، إن “جهود الوزارة مستمرة بإعادة المهاجرين طوعيا، وأعيد 617 مواطنا بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية من العاصمة مينسك”.

وأضاف، أن “العودة الطوعية مسار إنساني واستجابة دبلوماسية وضعنا جميع القدرات لإنجاحها”.

وكانت الخطوط الجوية العراقية قد سيرت في 18 نوفمبر الجاري أول رحلة لإجلاء المهاجرين العراقيين الراغبين في العودة إلى وطنهم من بيلاروس، وذلك بالتنسيق مع حكومة مينسك.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة