المديرية العامة للنفط: كمية الفيول الشهرية من العراق ثبتت عند 75 ألف طن متري شهرياً – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2021 - 22:06

المديرية العامة للنفط: كمية الفيول الشهرية من العراق ثبتت عند 75 ألف طن متري شهرياً

منذ 8 mins 25 November، 2021
وزارة الطاقة والمياه
لبنان

أكدت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة، أن “وزارة الطاقة والمياه تلتزم شهرياً بكمية الفيول التي تحددها مؤسسة النفط العراقية SOMO، وقد توصل وزير الطاقة والمياه وليد فياض في زيارته الأخيرة إلى العراق، لتثبيت كمية الفيول الشهرية لتصبح 75 ألف طن متري شهرياً وتوقيت وصول الشحنة، لنتمكن من التخطيط المسبق واطلاق المناقصات العمومية اللازمة على ضوئها تلبية لحاجات مؤسسة كهرباء لبنان”.

وأشارت المديرية في بيان، إلى أنه “عندما تُبلَّغ المديرية العامة للنفط الكميات المحددة من قبل مؤسسة SOMO، يتم الاعلان على موقع وزارة الطاقة والمياه الرسمي لمعرفة الشركات المهتمة بالاشتراك في المناقصة العمومية والحصول على موافقة SOMO المسبقة عليها. علماً أن مؤسسة كهرباء لبنان تحدد حاجاتها من المحروقات شهريا (غاز أويل و/أو فيول أويل A و/أو فيول أويل B) وفقاً للضرورات التقنية والفنية في معامل انتاج الطاقة لديها، وانطلاقاً من الكميات المحددة من قبل مؤسسة SOMO، حتى يتم مبادلتها وفقاً لعقد الفيول العراقي، هذه هي الاجراءات وبالتالي لا يمكن التدخل في تحديد كمية ونوع المحروقات بشكل يؤثر على الاسعار المقدمة من قبل العارضين”.

ونشرت المديرية العامة للنفط، جدولاً يبين الكميات الشهرية المحددة من قبل SOMO (طن متري)، تقابلها الكميات المعادلة بقيمتها التقريبية المحددة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان (طن متري) منذ بداية تنفيذ العقد العراقي:

طاقة

المصدر: مواقع

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