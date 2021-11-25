التقاط الفرصة الروسية : الإنقاذ والآفاق الجديدة

ما نشر وتسرب من معلومات وما اوردته البيانات والتصريحات الرسمية عن أجواء زيارة الوزير عبد الله بوحبيب إلى موسكو ومضمون المباحثات التي أجراها هو بمثابة بشرى للبنانيين عن وجود بارقة أمل واعدة بانطلاق مجموعة مشاريع روسية حيوية ومهمة في نهوض البلد من الكارثة واطلاق مسار التعافي الاقتصادي والتأسيس لمرحلة جديدة تطور دور لبنان وموقعه على عقدة نقل واستثمار واعدة اقليميا ودوليا ومفاعيل محاور ومشاريع العمل التي بحثها الوزير بوحبيب تؤسس لموارد انعاش ونمو اقتصادي مستقبلي واسع وواعد.

أولا، الملفات التي تناولها الوزيران عبدالله بوحبيب وسيرغي لافروف خلال لقائهما تفتح آفاقا ومسارات جديدة لبناء شراكة لبنانية روسية ستمثل رافد إنعاش وحافز نهوض ونمو اقتصادي كما تساعد في تخطي الانهيار فهي تتيح تطوير موارد جديدة وإحياء مرافق تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنميته، والأهم في المباحثات اللبنانية الروسية انها تخطت الإطار الاستكشافي العام إلى الشروع في بحث الملفات ورسم الخطوات العملية التي سلكتها على الفور. وقد شملت سلة مشاريع نتوقع انتقالها إلى غرف العمليات التنفيذية وتحريك عجلتها في وقت قريب جدا يحرص الأصدقاء الروس على اعتبارها منطلقا لتقديم نموذج لقدرتهم على المساهمة في تحقيق انجازات تلعب دورا حيويا في احتواء الكارثة اللبنانية واحياء الاقتصاد الوطني وتجسيد نموذج للتعاون بين روسيا والدول الأخرى. وميزة الطروحات الروسية أنها تتحصن بروح الصداقة واحترام الخصوصيات الثقافية والسياسية الوطنية والأبعاد السيادية في علاقات ندية متكافئة تتوخى المصالح المشتركة وهذا النسق من الشراكات البناءة هو نقيض الاستعلاء الغربي وتقاليد الهيمنة والنهب والاستغلال ورعاية منظومات الفساد المحلية.

ثانيا، تسليم الأصدقاء الروس لصور الأقمار الصناعية حول انفجار المرفأ سيضع اللغز على طريق الحل الفوري ويبشر بنهاية حالة الحيرة والغموض ومسلسل الفرضيات والاتهامات المشبوهة والروايات الملتبسة والفتنوية، وما بني على كل ذلك الركام من توظيف سياسي وإعلامي واستغلال مشبوه والمساهمة الروسية النوعية في هذا الملف ستجهز على خطط التوظيف التحريضي التي انطلقت في أعقاب التفجير مباشرة وما زال رجع الصدى متفاعلا حتى الساعة تعلكه وتجتره أبواق إعلامية تعمل لتلويث سمعة المقاومة وشيطنتها وفبركة اتهامات ضدها في كل مناسبة ومع أي حدث ملتبس.