الخارجية الصينية: اجتماع وزراء خارجية روسيا والصين والهند في 26 تشرين الثاني/نوفمبر

أعلنت وزارة الخارجية الصينية الخميس، أن اجتماع وزراء خارجية روسيا والصين والهند، سيعقد يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر بصيغة الفيديو. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، خلال مؤتمر صحفي “سيشارك وزير الخارجية الصيني وانغ يي في، اجتماع عبر الفيديو بين وزراء خارجية روسيا والصين والهند، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر”. ولم يذكر المتحدث باسم الخارجية الصينية أي تفاصيل أخرى تخص الاجتماع.

هذا والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين، أواخر الشهر الماضي. كما التقى لافروف بنظيره الهندي سوبرامانيان جيشانكار، في الـ8 من تموز/يوليو الماضي في العاصمة موسكو، حيث بحث الطرفان، التسوية في أفغانستان وسوريا، والوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

المصدر: سبوتنيك