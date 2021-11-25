أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 25-11-2021

الأخبار

من التدقيق الجنائي إلى التحقيق القضائي: سلامة يرفض كشف الحسابات

رواتب العسكريين من أميركا وأوروبا

المصارف المفلسة: الموظفون الحلقة الأضعف

النهار

قفزات الدولار: انعدام الضوابط ينذر بالتفلت

زيارة محمد بن زايد لتركيا توجت بصندوق استثمار إماراتي

اللواء

مَنْ يربط معالجة «التعثٌر الحكومي» بمصير الانتخابات الرئاسية!

عون يطلب من السلطة المالية إعطاء «الداتا» في حسابات المركزي.. واستقالات القضاة تسابق تغيير وزير العدل

محمد بن زايد يعلن عن دعم إماراتي لتركيا بـ10 مليارات دولار

الجمهورية

سفر الرئيسين يؤجل إنعاش “الحكومة”

الغاز يعيد الحياة للحكومة

وقائع من اجتماع موسكو: رسائل روسية في لبنان

الديار

الصراع على غاز لبنان يُفاقم أزماته.. ووفد روسي كبير الى بيروت؟!!!

لا مجلس للوزراء والأزمات المعيشيّة والماليّة والصحيّة والبيئيّة والنفطيّة تذلّ اللبنانيين

الحريري ينتظر.. والسعودية مع جعجع ونواف سلام.. وجنبلاط: مصلحة الدروز أولاً

البناء

أستراليا تدخل على خط الانتخابات… ونخالة: إسرائيل تسعى لتحييد غزة اقتصادياً واستفراد القدس

استقالات قضائية في تحقيق بيطار… وسلامة بين تعطيل التدقيق الجنائي والدعم الريعي المقنَّع

حردان للقوميين في عيد الحزب: الإصلاح يبدأ بقانون انتخاب خارج القيد الطائفي… وندعو لحوار وطني

المصدر: صحف