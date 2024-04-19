العناوين

صحيفة الأخبار

– نزوح إضافي من مستعمرات الشمال والمقاومة تضرب بقوة أكبر | “إسرائيل”: حزب الله يصعّد لدعم المفاوض الفلسطيني

– الغرب – إيران: عودة “الضغوط القصوى”

– ‫هل تفضّل “إسرائيل” حرب استنزاف طويلة مع حزب الله؟

– ‫السعودية تناور: ابتعاد عن فرنجية وانفتاح على باسيل

صحيفة البناء

– كما قال الإمام الخامنئي: “إسرائيل” سوف تُعاقب وتندم على جريمتها… الندم يعمّ الكيان

– تسريبات في “تل أبيب” عن مقايضة عدم الردّ على إيران بهجوم رفح وواشنطن تنفي

– الفيتو الأميركيّ على قرار “فلسطين دولة كاملة العضوية” يفضح كذبة حلّ الدولتين

صحيفة اللواء

– عِقَد تواجه “اندفاعة الخماسية”.. وباسيل يطالب بـضمانات خطية للمشاركة بالحوار

– الوضع المالي بين ماكرون وميقاتي اليوم وحاجات الجيش مع عون.. واحتدام الضربات في الجنوب

صحيفة الديار

– لا جديد عند حزب الله رئاسيًا… باسيل يطلب ضمانات خطية… وفرنجية لن ينسحب

– ماكرون “المتوجس” من توسيع الحرب يلتقي اليوم ميقاتي والعماد جوزاف عون

– مسيّرات المقاومة الانقضاضية تغيّر قواعد الاشتباك: المنطقة على “حافة الهاوية”؟

صحيفة الجمهورية

– الحزب لـ”الخماسية”: حوار فتوافق فانتخاب

– فرنجية: ترشيحي لا يُعطّل انتخابات الرئاسة

– “إسرائيل”: “وِحْدَةُ ساحاتٍ” أميركية

صحيفة النهار

– باريس تدفع أوروبا إلى دعم الجيش والتصدي لملف النازحين في لبنان

– مصرف لبنان يتصدّى لخطر التعامل النقدي

– لا دين للدول الكبرى و”العوالم الثلاثة” بل مصالح

– ما هي الأبعاد الاستراتيجية التي يجدها حزب الله في ضربته النوعية للموقع الإسرائيلي في “عرب العرامشة”؟

صحيفة الشرق

– “إسرائيل” مصمّمة على اجتياح رفح

الأسرار

صحيفة البناء

كواليس

تستعيد مصادر دبلوماسية الدراسة المنشورة في مجلة الفورين أفيرز مطلع التسعينيات للدبلوماسي الأميركي مارتن انديك عن إيران والتي يبشر فيها بصعود إيراني مطلع القرن الحادي والعشرين يشبه صعود ألمانيا مطلع القرن العشرين، وبالرغم من محاولة انديك استخدام استنتاجه حول صعود إيران ببناء دولة مستقلة مقتدرة في قلب آسيا تمامًا، كما ألمانيا في قلب أوروبا للتحدّث عن فاشية إسلامية، فإن ما ورد في دراساته يبقى دليلًا على الغرب الذي تعامل برعونة مع إيران بدلًا من الانفتاح والاحتواء يدفع اليوم ثمن محاولة تطويع وإخضاع إيران، وقد خرج العملاق من القمقم وبات من المستحيل ضبطه وإعادته إليه.

خفايا

تقول مصادر إعلامية أميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تستطيع قبول معادلة المقايضة التي يعرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بين معركة رفح والردّ على الردّ الإيراني. ففي الحالتين تعتقد واشنطن أن أميركا و”إسرائيل” سوف تخسران الكثير. ففي معركة رفح سوف تعود صورة “إسرائيل” كمجرم حرب تُحرج أميركا وكلّ حكومات الغرب التي وقفت معها في مواجهة إيران. وفي الردّ على إيران سوف تورّط أميركا ودول الغرب في مواجهة أصعب من مواجهة روسيا في حرب أوكرانيا التي قرّر الغرب تفادي الانزلاق إليها مباشرة، ويريد نتنياهو أخذه إلى ما هو أصعب منها.

صحيفة اللواء

همس

بدت زيارة موفد رئاسي غربي إلى الولايات المتحدة، واجتماعه مع زميل له في إطار “المهمّة حول لبنان” كأنها بلا مردود وشكل من أشكال العلاقات العامة الدبلوماسية.

غمز

لم يتبدل موقف دولة معنية من عدم الحماس، لمرشح ينتمي إلى “محور ما” في ظلّ الدعوة إلى “مرشح حيادي توافقي”.

لغز

ما تزال شبهات تدور حول جريمة “اغتيال جنائية” لجهة حجم المعلومات التي سرّبت حولها، والفوضى التي تحكم معطيات وقوعها!

صحيفة نداء الوطن

يواظب رئيس تيار سياسي بارز على توجيه الرسائل الإيجابية عبر أصدقاء مشتركين، إلى مسؤولين في دولة خليجية من باب ترتيب العلاقة.

يلاحظ ابتعاد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية عن المشاكسة الإعلامية منذ فترة ومن دون معرفة الأسباب.

لوحظ أنّ إحدى الوزارات باتت تتوسع في إعطاء رخص استصلاح الأراضي مما يشكّل غطاء لاستثمار مقالع ومحافر رمول وأتربة بصورة مخالفة للقانون.

صحيفة الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية غياب سفير عربي عن اجتماع مع قطب بارز في ما غاب سفير غربي عن اجتماع آخر مع رئيس تيار وتساءلت عن المفارقة بين الاثنين.

شكّك أحد المسؤولين في إمكان أن تثمر المعالجات للمراجعات اللبنانية والقبرصية في موضوع النازحين السوريين.

تحاول إحدى العواصم الكبرى استعادة مبادرة فقدتها في الآونة الأخيرة حيال لبنان وذلك من بوابة تقديم دعم لمؤسسة غير مدنية.

صحيفة النهار

وصف وزير وزارته بـ”الزريبة” في اجتماع لجنة نيابية. وشكا من المديرين والموظفين الذين لا يطبقون تعليماته.

يشكو القاطنون في بيروت ومن يقصدها كلّ يوم من فوضى السير وعدم وجود عناصر الشرطة وتنظيم المرور في أكثر الطرق في العاصمة وأحيائها.

لوحظ أن بلبلة سادت حركة “الدلفري”، بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت مع النازحين السوريين، ما ترك خللًا لدى أصحاب المؤسسات.

عُلم أنّ دولًا خليجية لم تحدّد مواعيد لأي مرجعية سياسية وحزبية لبنانية، على الرغم من طلب البعض لقاءات مع مسؤولين في هذه الدول، والجواب يأتي أنّ الظروف غير مؤاتية في هذه المرحلة.

المصدر: صحف