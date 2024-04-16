العناوين

البناء

– مجلس حرب الكيان يقرّر الرد على إيران.. ونتنياهو للحفاظ على الحلف مع واشنطن

– نصائح أميركيّة بريطانيّة لـ«إسرائيل» بعدم الرد… لكن مع الالتزام بأمن «إسرائيل»

– إيران تحذّر «إسرائيل» وأميركا ودول «التسهيلات»: المرّة المقبلة ستكون مختلفة كليّاً

– الاحتلال يواصل قتل العائدين إلى غزة

– الكويت: أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسًا للحكومة

الأخبار

– إسرائيل بمواجهة إيران: «ورطة» الرد على الرد

– «فرقة إعدام» إسرائيلية في بيت مري

– صور عناصر الموساد في حوزة الأجهزة الأمنية

الديار

– بعد انكشاف نقاط ضعف «إسرائيل»… تحرّك غربي لتحييد منظومة حزب الله الصاروخيّة!

– غزة عيون باكية.. وبطون خاوية

– اللجنة الخماسية تستأنف حراكها من باب رفع العتب وتأكيد المؤكد

اللواء

– رسالة أميركية للابتعاد عن الانغماس بالمواجهات الكبرى

– حزب الله يستبق عودة الخماسية باشتراط حوار يرعاه برّي.. و4 جرحى من جنود الاحتلال بكمين داخل الحدود

– الهجوم الصاروخي هل هو مقدّمة للصدام الكبير

– جرائم المقابر الجماعية تلاحق قادة الحرب.. وحسابات خلافية وراء الهجوم على إيران أو رفح

– بايدن لتنشيط جهود “الصفقة”.. وطهران لا تريد التصعيد ولا قرار لدى نتنياهو

الجمهورية

– المنطقة تغلي.. وواشنطن للتبريد

– الاعتداءات لا تتوقف

– كيف سيرد ُّ نتنياهو على إيران؟

النهار

– حزب الله عن الرئاسة: شرطنا الحوار بلا شروط

– “إسرائيل” تتجاهل الدعوات الى ضبط النفس وتتعهد الرد على إيران

– بايدن لا يريد صراعًا “أبعد مما هو عليه الآن” والسوداني يحذر من الانزلاق إلى نزاع أوسع

– واشنطن تعتبر حماس عائقًا أمام التهدئة وتتحدث عن تحسن في إدخال المساعدات

الاسرار

البناء

– كواليس: قالت مصادر أمنية إقليمية بارزة إن وضعاً حرجاً ينتظر دولتين إقليميتين إذا قررت “اسرائيل” الردّ على الردّ الإيراني هما الأردن وأذربيجان، حيث الأجواء الأردنية ممر شبه إلزامي لتأمين وصول الصواريخ والطائرات الإسرائيلية الى الأجواء الإيرانية وإذا تساهل الأردن مع ذلك كما فعل في التصدّي للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية فسوف يكون عرضة لرد إيراني مباشر، ومثله اذربيجان التي تستضيف أسراب طائرات حربية إسرائيلية يمكن أن تشارك في الرد على إيران وقد تبلغت من إيران نية توجيه ضربات قاسية لمنشآتها اذا قدّمت تسهيلات للرد الإسرائيلي.

– خفايا: قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن بنيامين نتنياهو يساوم مع الأميركيين على المفاضلة بين منحه الضوء الأخضر للرد على إيران مقابل استعداده لإبداء المرونة في ملفات غزة، خصوصاً صرف النظر عن معركة رفح وتسهيل المفاوضات مع حركة حماس عبر توسيع صلاحيات الوفد المفاوض وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية. وقالت المصادر إن إجماع مجلس الحرب وقادة الجيش والأجهزة الأمنية على ضرورة الرد يشير الى حجم الشعور بالأذى الذي ألحقته الضربة الإيرانية بقوة الردع الإسرائيلية؛ وهذا تأخذه واشنطن بالاعتبار لكنها تقيم حساباً أكبر لما بعد الرد، وكيفية التعامل مع الرد الإيراني الذي يتوقع أن يكون فوق قدرة الاحتمال دون الذهاب الى حرب.

اللواء

– همس: أخطرت قوى لبنانية وفلسطينية بضرورة الجاهزية، قبل ساعات قليلة من موعد بدء الضربات الإيرانية ليل السبت – الأحد!

– غمز: لم يُعرف ما إذا كان اللقاء بين رئيس تيار «متموضع» وشخصية مارونية مناوئة لخطه، تمَّ صدفة أم نتيجة اتصالات مسبقة؟

– لغز: ما يزال حزب بارز، يقع في تحديد خياراته بين توجيهين: الأول عدم إفساح المجال أمام قوى مناوئة للتقدم، والثاني الحفاظ على صلة قوية مع جهات حليفة، على الرغم من الخلافات أو التباينات

الجمهورية

– تصرّ مرجعية روحية على تتويج عملها بصدور وثيقة ثوابت والسعي إلى صورة جامعة.

– بدأ المجتمع الدولي يشعر بأن موقفه الداعم لبقاء اللاجئين السوريين بات يُحمّله مسؤولية الانعكاسات السلبية لهذا اللجوء.

– لم يتردّد أحد الديبلوماسيين بمراجعة كبار المسؤولين لإبلاغهم بمجموعة مخاوف ناجمة عن التطورات الأخيرة قبل وقوعها منبّهاً من نتائجها إن لم يلملم اللبنانيون أطرافهم.

النهار

– عممت مرجعيات سياسية وأحزاب على مسؤوليها عدم التطرق إلى موضوع الرد الإيراني، لجملة اعتبارات لها انعكاسات سلبية على الداخل اللبناني.

– لوحظ خلال الرد الإيراني أن حالة إرباك سجلت لدى المسؤولين، وتحديداً في ما خص مطار بيروت، والذي أدى إلى بلبلة في صفوف المغادرين والعائدين.

– نائب أرثوذكسي سابق تربطه علاقات مع مختلف الأفرقاء التقى شخصيات سياسية ودينية من دون إعلام. ونجح في وضع أسس حلحلة لقضية تخص الطائفة وهي قيد المعالجة بهدوء ومن دون ضجيج.

– يكثر ضباط متقاعدون من الإطلالات الإعلامية بعد فترة قصيرة على تقاعدهم ومغادرتهم الحياة العسكرية. ولا يحسن اكثرهم الحديث في المواضيع المحلية والدولية التي يتناولونها. ولا يقدمون أنفسهم إلا بصفة خبراء استراتيجيين.

– لم يتبادل مرجعان سياسي وديني التهاني بالأعياد على غرار سنوات سابقة.

– يتنافس ضابطان من البقاع ولا يزالان في الخدمة ويحسبان على جهة سياسية واحدة. وينشط كل واحد منهما للحلول في منصب أمني يعود لطائفتهما.

المصدر: صحف