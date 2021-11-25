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November 25 2021 - 03:50

حالات الإصابة بكورونا تعاود الارتفاع في الولايات المتحدة

منذ 28 mins 25 November، 2021
Corona Air
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

عاودت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الارتفاع مجددا، بعد انخفاض على نحو مطرد منذ منتصف أيلول/سبتمبر.
وزادت حالات الإصابة الجديدة بنسبة 25% على الصعيد الوطني في الأسبوعين الماضيين. وفي 14 ولاية، ارتفعت الحالات بنسبة 40% أو أكثر، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
وسجلت مناطق الغرب الأوسط ارتفاعا كبيرة، وهي المنطقة التي بلغت فيها حالات الإصابة أعلى مستوى لها على الإطلاق في مثل هذا الوقت من العام الماضي. وتشهد ميشيجان ومينيسوتا، اللتان لم تشهدا سوى موجات متواضعة خلال موجة أواخر الصيف، أكبر عدد من الحالات للفرد الواحد في البلاد.
وعلى الصعيد الوطني، يبلغ المتوسط اليومي لعدد مصابي كورونا في المستشفيات حوالي 50 ألف مريض، أي نصف ما كان عليه خلال ذروة أيلول/سبتمبر. ولكن في معظم الولايات التي ارتفعت فيها الحالات بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين، بدأت حالات دخول المستشفيات في الارتفاع أيضا.
وأشارت الصحيفة إلى أن معدل التطعيم العام أعلى في الولايات المتحدة الآن مما كان عليه خلال موجة الصيف، مما يعني أن المزيد من الناس محصنون من الأعراض الحادة للمرض، لكن تراجع المناعة يمكن أن يلعب دورا أيضا، حسبما قالت لورين أنسيل مايرز، عالمة الأوبئة في جامعة تكساس.

المصدر: dpa

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