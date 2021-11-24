بو حبيب عرض مع سفير كولومبيا للعلاقات الاجتماعية والانسانية بين البلدين

عرض وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب مع سفير كولومبيا لدى لبنان فرناندو حلو، “العلاقات الثنائية المتينة تاريخيا على الصعيدين الاجتماعي والانساني التي تربط البلدين”.

وتطرق البحث الى سبل تعزيز التعاون الثنائية عبر توقيع مذكرات تفاهم في قطاعي الصحة والثقافة، بالاضافة الى المساعدات الانسانية.

كما تناولا مشروع التوأمة بين مدينتي جبيل اللبنانية وكاراجينا الكولومبية. وجرى بحث امكان الافادة من خبرة كولومبيا في التعامل مع ظاهرة النزوح، وتقديم الدعم المالي للبنان لمساعدته على تحمل أعباء ايواء النازحين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام