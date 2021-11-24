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November 24 2021 - 14:08

سلامي: التعبئة حقيقة عظيمة ورائعة

منذ 53 mins 24 November، 2021
أخبار موقع المنار
ايران - عربي وإقليمي

وصف القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي قوات التعبئة (بسيج) بمثابة هبة الهية وحقيقة عظيمة ورائعة. وقال اللواء حسين سلامي، في كلمته أمام حشد من قوات التعبئة بمحافظة خراسان الجنوبية الاربعاء، ووصف أسر الشهداء بمثابة عيون ومصابيح الشعب الإيراني والعالم الإسلامي ، و”إنه لشرف عظيم أن نخدم هؤلاء الأحبة”.

وعدّ القائد العام للحرس الثوري كوادر التعبئة رجال مخلصون ومجاهدون في سوح الجهاد. وأكد سلامي “الإمام الراحل صنع معجزة فكرية بمبادرة تأسيس هذه المنظمة في البلاد”. ووصف قائد الثورة بمثابة تعبوي مضحي وأن القائد الأعلى للقوات المسلحة حول قوات التعبئة الى شجرة طيبة. وأوضح القائد العام للحرس الثوري الإيراني إنه بفضل هذا العطاء الرائع والسلس للفضائل بين كوادر التعبئة، تكرست روح التضحية بالنفس والشجاعة الحسينية والاستشهاد والصدق والمحبة والإيمان والحرية وكل ما هو فضيلة.

المصدر: فارس

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