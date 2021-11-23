رئيس الوزراء التشيكي: مستعدون لإرسال القوات إلى حدود بولندا مع بيلاروس

أعلن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش عن استعداد بلاده لإرسال القوات المسلحة والشرطة إلى حدود بولندا مع بيلاروس حال الضرورة، للسيطرة على أزمة المهاجرين هناك.

وأشار رئيس الوزراء في أعقاب اجتماع وزراء حكومات “رباعية فيشيغراد” في بودابست يوم الثلاثاء، إلى أن هذا القرار سيتطلب مصادقة غرفتي البرلمان التشيكي.

وأضاف أن براغ لم تتلق أي طلب بهذا الصدد من بولندا بعد.

وقال بابيش إن “ما يحدث على الحدود البولندية – البيلاروسية مرفوض. وسلوك نظام لوكاشينكو يتجاوز كل الحدود. ونحن ندعم العقوبات التي يجب فرضها بسرعة، والتي يجب أن تكون فعالة”.

وأيد الرئيس التشيكي ميلوش زيمان فكرة إرسال القوات التشيكية إلى حدود بولندا. وفي رسالة إلى الرئيس البولندي أندجيه دودا، أشار زيمان إلى أن الحدود بين بولندا وبيلاروس هي حدود الاتحاد الأوروبي والناتو.

المصدر: نوفوستي