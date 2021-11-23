اليمن: العدوان يواصل خرق اتفاق الحديدة وطائراته اعتدت على عدة مناطق – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2021 - 21:24

اليمن: العدوان يواصل خرق اتفاق الحديدة وطائراته اعتدت على عدة مناطق

منذ 1 ساعة 23 November، 2021
يمن
اليمن - عربي وإقليمي

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الثلاثاء 20 غارة جوية على العصمة صنعاء ومأرب وعسير.

واكد مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان الغاشم شن 9 غارات على مديرية الجوبة و7 غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب”، وتابع “كما شن طيران العدوان غارة على مجازة الغربية بمحور عسير”.

ولفت المصدر الى “استشهاد ثلاثة يمنيين واصابة 6 آخرين بنيران الجيش السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة”.

من جهة ثانية، اشار المصدر الى ان “قوى العدوان خرق اتفاق التهدئة بالحديدة”، ولفت الى “تسجيل 116 خرقا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

المصدر: موقع انصار الله

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