مجلس نقابة محامي بيروت عقد جلسة برئاسة كسبار مخصصة لانتخاب أميني السر والصندوق ومفوض قصر العدل

أعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت ببيان، أنه “عقد اليوم جلسة برئاسة النقيب ناضر كسبار مخصصة لانتخاب أمين السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل، وفقا لأحكام المادة 43 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وفاز الأستاذ سعد الدين الخطيب بمركز أمين السر، والأستاذ الياس بازرلي بمركز أمين الصندوق، والأستاذ عماد مرتينوس بمركز مفوض قصر العدل. وقرر المجلس اختيار الأستاذين بيار حنا واسكندر نجار لينضما إلى هيئة محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في استئناف القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين في بيروت والقرارات الصادرة عن المجلس التأديبي للنقابة.

كما اختار عضوية الأستاذين مايا زغريني وفادي المصري، عضوين رديفين، يحلان بالاتحاد والانفراد محل العضوين الأصيلين الأستاذين بيار حنا واسكندر نجار في حال غيابهما أو غياب احدهما”.

وأشار إلى أنه “عملا بالمادة 9 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، عين النقيب الأعضاء المذكورين أعلاه، والذين اختارهم مجلس النقابة، لإكمال تأليف هيئة محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في استئناف قرارات مجلس النقابة المتعلقة بطلبات التسجيل في نقابة المحامين. كما كلف أمين السر الأستاذ سعد الدين الخطيب تمثيل النقابة أمام كل المحاكم، بما في ذلك محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بالقضايا النقابية. كما كلف الأستاذمروان جبر ليحل محل أمين السر في حال غيابه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام