الرئيس بري استقبل السفير الروسي ونوه بالتعاون بين البلدين

إستقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الثلاثاء السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف الذي سلمه رسالة تهنئة لمناسبة عيد الإستقلال من رئيسة مجلس الإتحاد للجمعية الفيدرالية الروسية السيدة فالنتينا ماتفيينكو.

ونوه الرئيس بري “بالتعاون بين لبنان وروسيا الإتحادية خاصة في المجال التشريعي”، وبحث الرئيس بري مع السفير روداكوف في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، حيث جرى البحث بالاوضاع العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام