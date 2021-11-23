الرئيس بري استقبل السفير الروسي ونوه بالتعاون بين البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2021 - 18:22

الرئيس بري استقبل السفير الروسي ونوه بالتعاون بين البلدين

منذ 1 ساعة 23 November، 2021
الرئيس بري
لبنان

إستقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الثلاثاء السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف الذي سلمه رسالة تهنئة لمناسبة عيد الإستقلال من رئيسة مجلس الإتحاد للجمعية الفيدرالية الروسية السيدة فالنتينا ماتفيينكو.

ونوه الرئيس بري “بالتعاون بين لبنان وروسيا الإتحادية خاصة في المجال التشريعي”، وبحث الرئيس بري مع السفير روداكوف في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، حيث جرى البحث بالاوضاع العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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