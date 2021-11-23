الطقس غدا الاربعاء غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 23 2021 - 12:08

الطقس غدا الاربعاء غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة

منذ 53 mins 23 November، 2021
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الثلاثاء قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة.

– الحال العامة: طقس خريفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بسيط في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل.

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة يتحول خلال النهار إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، واحتمال امطار محلية بخاصة في المناطق الشمالية.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة محلية.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 13 الى 25 درجة، فوق الجبال من 8 الى 18 درجة، في الداخل من 6 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و70%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء:16 درجة.

– الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة