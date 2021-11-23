برلين ترفض مقترح لوكاشينكو فتح ممر إنساني للاجئين إلى ألمانيا

أكدت ألمانيا تأييدها للاستجابة الأوروبية لأزمة اللاجئين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، معتبرة فكرة فتح ممر إنساني لـ2000 لاجئ غير مقبولة بالنسبة لها والمجتمع ككل.

وقال الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني ستيفن زايبرت: “هذا القرار غير مقبول سواء بالنسبة للمجموعة الاتحادية أو الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: “نحن لا نتحدث حصريا عن الموضوع الألماني البيلاروسي.. إنه تحد من بيلاروس لجميع دول الاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أن المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل أجرت محادثات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مرتين الأسبوع الماضي، من أجل تخفيف حدة الوضع على الحدود.

من جهته، أكد وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، أن بلاده “لن تقبل اللاجئين عبر الممر الإنساني”.

وأعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في وقت سابق، أن “مينسك ستطالب برلين باستقبال اللاجئين على الحدود البيلاروسية البولندية، لكنها مستعدة لحل المشكلة بمفردها”.

المصدر: وكالات