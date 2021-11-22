قتيل في حادث سير على المسلك الغربي لأوتوستراد غزير كسروان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2021 - 22:24

قتيل في حادث سير على المسلك الغربي لأوتوستراد غزير كسروان

منذ 45 mins 22 November، 2021
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لبنان

انحرفت، اليوم الاثنين، على المسلك الغربي لأوتوستراد غزير كسروان قبالة سنتر النعمان، سيارة نوع مرسيدس رصاصية اللون تحمل الرقم 10015/ط يقودها المواطن روي ج. أبي نادر مواليد العام 1975 عبدللي البترون، ما أدى إلى إصطدامها بقناة للمياه إلى جانب المسلك وإحتراق مقدمها وإصابة أبي نادر بجروح حرجة برأسه، وسارعت إلى المكان عناصر الصليب الأحمر ونقلته إلى مركز كسروان الطبي في غزير لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة لاحقا، فيما عملت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية على إخماد الحريق في السيارة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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