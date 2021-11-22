الأسرى الفلسطينيون يبدؤون خطواتهم الاحتجاجية لإجبار الاحتلال على تركيب هاتف عمومي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2021 - 13:34

الأسرى الفلسطينيون يبدؤون خطواتهم الاحتجاجية لإجبار الاحتلال على تركيب هاتف عمومي

منذ 2 ساعة 22 November، 2021
الأسرى يبدأون خطواتهم الاحتجاجية لإجبار الاحتلال على تركيب هاتف عمومي
عربي وإقليمي - فلسطين

قرر الأسرى في سجون الاحتلال “الإسرائيلي” البدء الاثنين في أولى خطواتهم للمطالبة بتفعيل هاتف عمومي لدى الأسيرات ولدى الأسرى المرضى في مشفى سجن الرملة. وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أن الأسرى في السجون يُغلقون اليوم عدة أقسام كخطوة أولى للمطالبة بتفعيل الهاتف.

وفي ذات الإطار، اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، قسم 7 في سجن رامون، وتجري أعمال تفتيش. ويواصل الأسرى ضغطهم على إدارة سجون الاحتلال من أجل اجبارها على تركيب الهاتف في قسم الأسيرات والأسرى المرضى في سجن الرملة، وإدارة سجون الاحتلال تُماطل وتطرح في كل جلسة حوار خيار.

المصدر: فلسطين اليوم

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