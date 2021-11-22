وزير الإعلام اليمني: هناك عمليات ردع مقبلة ستكون أكثر إيلامًا إذا لم يتوقف العدوان ويرفع الحصار

علق وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي على عمليةَ “توازن الردع الثامنة”، التي استهدفت مواقع عسكرية وحيوية في السعودية.

وقال لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن “العملية تأتي في إطار حق الرد المشروع والمكفول بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، على استمرار العدوان والحصار الأمريكي السعودي على اليمن”.

وأكد أن “هناك عمليات ردع مقبلة ستكون أكثر إيلامًا إذا لم يتوقف العدوان ويرفع الحصار”، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم وما يفرضه من حصار جائر منذ سبع سنوات”.

ولفت إلى أن عمليات “توازن الردع” تكبد السعودية خسائر كبيرة وباتت تمثل إحراجًا للملكة.

وأشار الشامي إلى أن هذه العمليات تمثل رسالة للتحالف والولايات المتحدة بأن اليمن يمتلك أسلحة ردع استراتيجية كفيلة بكبح جماح “العدوان”.

المصدر: سبأ