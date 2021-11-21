فوز للمرشحة ماري تيريز القوال في انتخابات نقابة المحامين في طرابلس

حققت المرشحة ماري تيريز القوال فوزا كبيرا بعد حصولها على أعلى نسبة من الأصوات في الدورة الأولى والثانية للانتخابات التي جرت داخل نقابة المحامين في طرابلس ،بالإشارة إلى ان المرشحة على مقعد النقيب حظيت بدعم تيار المردة تيار المستقبل وتيار الكرامة والجماعة الاسلامية والمؤتمر الشعبي اللبناني وقطاع المهن الحرة في حزب الله وتيار العزم ،بالمقابل سجلت خسارة فادحة لحزب القوات اللبنانية مدعومين من الكتائب واللواء اشرف ريفي.

وفاز في عضوية مجلس النقابة كل من مروان جودة ضاهر و محمود هرموش ومنير الحسيني .

المصدر: موقع المنار