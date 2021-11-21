فوز للمرشحة ماري تيريز القوال في انتخابات نقابة المحامين في طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 21 2021 - 21:30

فوز للمرشحة ماري تيريز القوال في انتخابات نقابة المحامين في طرابلس

منذ 1 ساعة 21 November، 2021
ماري تيريز القوال
لبنان
فادي منصور

حققت المرشحة ماري تيريز القوال فوزا كبيرا بعد حصولها على أعلى نسبة من الأصوات في الدورة الأولى والثانية  للانتخابات التي جرت داخل نقابة المحامين في طرابلس ،بالإشارة إلى ان المرشحة على مقعد النقيب حظيت بدعم تيار المردة تيار المستقبل وتيار الكرامة والجماعة الاسلامية  والمؤتمر الشعبي اللبناني وقطاع المهن الحرة في حزب الله وتيار العزم ،بالمقابل سجلت خسارة فادحة لحزب القوات اللبنانية مدعومين من الكتائب واللواء اشرف ريفي.
وفاز في عضوية مجلس النقابة كل من مروان جودة ضاهر و محمود هرموش  ومنير الحسيني .

المصدر: موقع المنار

التعليقات

مقالات لنفس الكاتب: فادي منصور

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة