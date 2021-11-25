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November 25 2021 - 16:00

وفود تهنئ نقيبة المحامين وتأكيد على أهمية العمل النقابي في بناء الدولة

منذ 24 mins 25 November، 2021
نقيبة المحامين ماري تراز القوال فنيانوس
لبنان

قامت وفود من المهنئين بزيارة نقيبة المحامين ماري تيريز القوال فنيانوس وأعضاء المجلس وتهنئتها على الفوز بانتخابات النقابة. و من أبرز المهنئين: وزراء ونواب حاليون وسابقون، رجال دين و ضباط وأمنيون وفاعليات نقابية وسياسية وتربوية وبلدية واختيارية وإعلامية وشعبية وحشد من المحامين، إضافة إلى  مسؤول وحدة المهن الحرة في حزب الله حسن حجازي.

حجازي أكد أن “وحدة لبنان تكون بالتلاقي والوطن اليوم بأمس الحاجة الى أن نبنيه، وهو يحتاج إلى بناء نقابات حرة ونزيهة والنقباء لهم دور أساسي  في بناء المجتمع وبناء دولة القانون من الطراز الأول”، لافتاً إلى أن “النقيبة مقاومة  فهي تعمل لحقوق الناس وما فيه مصلحة المحامين وسنعمل سويا لتحقيق العدالة ودولة القانون”.

المصدر: موقع المنار

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