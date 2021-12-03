كرامي يستقبل نقيبة المحامين في طرابلس لتهنئتها بالفوز – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 3 2021 - 15:02

كرامي يستقبل نقيبة المحامين في طرابلس لتهنئتها بالفوز

منذ 1 ساعة 3 December، 2021
كرامي قوال
لبنان

استقبل رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي نقيبة المحامين في طرابلس الاستاذة ماري تيريز القوال لتهنئتها بالفوز في الانتخابات النقابية التي اجريت مؤخراً في طرابلس بحضور منسق المحامين في تيار المردة المحامي جميل جبور وقطاع المحامين في تيار الكرامة والعضو المنتخب مروان ضاهر.

خلال اللقاء هنأ كرامي النقيبة القوال بفوزها بالانتخابات، وتمنى لها التوفيق في اداء مهامها واضعاً قطاع المحامين في التيار بخدمة مصلحة النقابة التي تعتبر من اهم الركائز الاساسية في تثبيت وتطبيق ما تبقى من مسارات دستورية وقانونية في لبنان.

وشدد كرامي على “ضرورة الحفاظ على العرف القائم في عضوية نقابة المحامين بين المسلمين والمسيحيين”، وتمنى “عدم المساس به وذلك لعدم اعطاء الذريعة في اي انتخابات قادمة للفرز الطائفي وان تبقى النقابة في خدمة الجميع”.

من جهتها، شكرت النقيبة قوال كرامي على ثقته الكبيرة وعلى دعمها في معركتها الانتخابية، وقالت “ليس غريب على النائب كرامي وعلى تيار الكرامة الايفاء بالوعد وبالعهد”.

كما شكر العضو المنتخب مروان ضاهر النائب كرامي على دعمه في على ثقته واعداً تقديم كل ما يلزم في خدمة النقابة والمحامين.

المصدر: مراسل الموقع

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة