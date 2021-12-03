كرامي يستقبل نقيبة المحامين في طرابلس لتهنئتها بالفوز

استقبل رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي نقيبة المحامين في طرابلس الاستاذة ماري تيريز القوال لتهنئتها بالفوز في الانتخابات النقابية التي اجريت مؤخراً في طرابلس بحضور منسق المحامين في تيار المردة المحامي جميل جبور وقطاع المحامين في تيار الكرامة والعضو المنتخب مروان ضاهر.

خلال اللقاء هنأ كرامي النقيبة القوال بفوزها بالانتخابات، وتمنى لها التوفيق في اداء مهامها واضعاً قطاع المحامين في التيار بخدمة مصلحة النقابة التي تعتبر من اهم الركائز الاساسية في تثبيت وتطبيق ما تبقى من مسارات دستورية وقانونية في لبنان.

وشدد كرامي على “ضرورة الحفاظ على العرف القائم في عضوية نقابة المحامين بين المسلمين والمسيحيين”، وتمنى “عدم المساس به وذلك لعدم اعطاء الذريعة في اي انتخابات قادمة للفرز الطائفي وان تبقى النقابة في خدمة الجميع”.

من جهتها، شكرت النقيبة قوال كرامي على ثقته الكبيرة وعلى دعمها في معركتها الانتخابية، وقالت “ليس غريب على النائب كرامي وعلى تيار الكرامة الايفاء بالوعد وبالعهد”.

كما شكر العضو المنتخب مروان ضاهر النائب كرامي على دعمه في على ثقته واعداً تقديم كل ما يلزم في خدمة النقابة والمحامين.

المصدر: مراسل الموقع