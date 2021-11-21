مستشفى رفيق الحريري: 11 حالة حرجة وحالة وفاة

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 11 حالة حرجة لديه وحالة وفاة واحدة.

وجاء في التقرير:

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد 19: Pfizer (42) وAstraZeneca (534)

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 125

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 26

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1402

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 11

– حالات وفاة: 1

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام