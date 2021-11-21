مستشفى رفيق الحريري: 11 حالة حرجة وحالة وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2021 - 18:26

مستشفى رفيق الحريري: 11 حالة حرجة وحالة وفاة

منذ 56 mins 21 November، 2021
مستشفى رفيق الحريري الحكومي
لبنان

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 11 حالة حرجة لديه وحالة وفاة واحدة.

وجاء في التقرير:

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد 19: Pfizer (42) وAstraZeneca (534)
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 125
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 26
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1402
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 11
– حالات وفاة: 1

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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