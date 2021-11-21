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November 21 2021 - 12:08

الجهاد الاسلامي تبارك العملية الفدائية البطولية التي وقعت صباح اليوم في القدس المحتلة

منذ 2 ساعة 21 November، 2021
الجهاد الاسلامي
عربي وإقليمي - فلسطين

باركت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الاحد، العملية الفدائية البطولية التي وقعت صباح اليوم في القدس المحتلة، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم حالة خطيرة.

وأكدت “الجهاد الإسلامي”، أن هذه العملية هي رد طبيعي على تصاعد إرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال، وإمعان حكومة الاحتلال في عدوانها وسياسات الهدم والتهجير التي تطال أهالي في القدس.

وشدّد على أن “الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن سياساته، وواهم من يظن أن الشعب الفلسطيني سيستلم أمام سياسات الاحتلال وقوة الإهاب الذي يمارسه الصهاينة.

وأوضحت الحركة  في بيانها  أن هذه العملية البطولية “تدلل على قوة وحيوية المقاومة وتمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة كنهج قادر على ردع الاحتلال وكسر عنجهيته”.

المصدر: فلسطين اليوم

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