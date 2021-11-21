إنستغرام تضيف ميزتين إحداهما ‘هزة غضب’ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2021 - 10:30

إنستغرام تضيف ميزتين إحداهما ‘هزة غضب’

منذ 17 mins 21 November، 2021
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صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلنت منصة “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، الأسبوع الحالي، عن طرحها ميزتين جديدتين بغرض تحسين ‏تجربة مستخدميها.‏
الميزة الأولى تحمل اسم “هزة غضب”، والتي تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن أية مشكلة تضايقهم وتثير غضبهم بسرعة أكبر، وذلك بهز الهاتف الذكي فقط.
وعلى سبيل المثال، إذا كان تطبيق “إنستغرام” لا يعمل بالشكل الطبيعي، فعند هز الهاتف ستظهر شاشة منبثقة تسأل المستخدم: “هل حدث خطأ ما؟”، والمرفقة بمساحة لكتابة تفاصيل المشكلة، بحسب ما صرح به رئيس “إنستغرام”، آدم موسيري، عبر حسابه على موقع “تويتر”.
أما الميزة الجديدة الأخرى، التي تم طرحها على “إنستغرام”، يوم الأربعاء الماضي، فهي قدرة المستخدمين أخيرا على حذف صورة واحدة من مجموعة صور متتالية، في حال تم نشرها بالخطأ أو تراجع صاحبها في نشرها.
وأشار موسيري إلى أن الميزة هي “شيء كان المستخدمون يطلبونه، وأخيرا تمكنت الشركة من توفيره”.
وبتلك الميزة، أصبح لمستخدمي “إنستغرام” القدرة الآن على حذف صورة واحدة أو مقطع فيديو من معرض صور.
وتتوافر ميزة حذف صورة أو فيديو من معرض صور على تطبيق “إنستغرام” على هواتف “آيفون”، أما ميزة “هزة الغضب” فهي متوافرة لكل المستخدمين داخل أمريكا.

المصدر: وكالات

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