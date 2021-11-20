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November 20 2021 - 16:48

أربعون قتيلاً.. حصيلة ضحايا احتجاجات على قرارات الجيش السوداني

منذ 1 ساعة 20 November، 2021
علم السودان
علم السودان
السودان - عربي وإقليمي

ارتفعت حصيلة القتلى في الاحتجاجات المناهضة لقرارات قائد الجيش السوداني بحل السلطات الانتقالية إلى 40 شخصاً، وفق لجنة أطباء السودان المركزية. وقال بيان صادر عن اللجنة السبت، “ارتقت صباح اليوم روح الشهيد محمد آدم هارون، 16 سنة ، متأثراً بجراحه البالغة جراء إصابته برصاص حي بالرأس والرجل في مليونية 17 تشرين الثاني/نوفمبر”.

وبينت اللجنة أنه “بهذا يرتفع عدد الشهداء المؤكدين لدينا منذ يوم انقلاب اللجنة الأمنية إلى 40 شهيدا”، في إشارة لإعلان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أواخر الشهر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وأعلنت الشرطة السودانية قبل يومين تشكيل لجنة تحقيق مع النيابة العامة بهدف الحصول على معلومات حول أعداد الوفيات والجرحى في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة ضد قرارات قائد الجيش السوداني والخاصة بحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وقالت الشرطة إن “هناك قتلى وجرحى بين قوات الشرطة خلال الاحتجاجات الأخيرة”، مشيرة إلى أنها تعرضت “لعنف غير مبرر”، حيث تم الهجوم على سيارات الشرطة والأقسام. وبينت أن التحقيق جار حول الجهات التي أطلقت الرصاص الحي ضد المتظاهرين والنتائج ستخرج قريباً.

المصدر: سبوتنيك

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