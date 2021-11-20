اليمن .. مسيرات حاشدة في صنعاء ومختلف المدن تنديدا بجريمة إعدام 10 أسرى في الساحل الغربي

خرج أبناء مديريات محافظة صنعاء اليوم عقب صلاة الجمعة في وقفات سخط غاضبة تنديدا بما قام به مرتزقة العدوان في الساحل الغربي من إعدام لعشرة أسرى.

وخلال الوقفات الحاشدة أكد أبناء صنعاء أن ما قام به مرتزقة الاحتلال التابعين للخائن طارق عفاش دليل على خطورة المشاريع الصهيوأمريكية التي تنفذها بواسطة أدواتها القذرة من الخونة والعملاء الذين تخلوا عن أبسط القيم الدينية والإنسانية. وشدد المحتجون على أن دماء الأسرى لن تذهب هدرا وأن الثأر من المسوخ البشرية قادم لا محالة.

وأشار بيان الوقفات إلى أن التصعيد الذي تمارسه قوى العدوان وفي مقدمتها أمريكا وإسرائيل في الساحل الغربي ستكون له تبعات مؤلمه لن تتحملها قوى الاستكبار. واختتم البيان بالتأكيد على وحدة الصف وتوحيد الجهود لتعزيز عوامل الصمود ورفد الجبهات بالأموال والرجال، داعين المخدوعين من الذين لازالوا في خندق دول العدوان بسرعة العودة إلى صف الوطن قبل فوات الأوان.

الحديدة .. مسيرة حاشدة تنديدا بجريمة إعدام عشرة أسرى في الساحل الغربي

وخرج أبناء محافظة الحديدة عصر اليوم الجمعة، في مسيرة جماهيرية حاشدة تنديدا بالجريمة البشعة والمذبحة الجماعية التي ارتكبها مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي بحق عشرة من أسرى الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي.

وأدان بيان المسيرة بشدة جريمة إعدام الأسرى من قبل قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، مؤكدًا الحق في القصاص لشهدائنا. وأكد البيان الاستمرار في مواجهة العدوان والحصار ورفد الجبهات حتى النصر الحاسم، داعيا الجميع إلى بذل كل الجهود والطاقات والتوجه لتحرير الوطن من الغزاة والمحتلين. كما أكد البيان جاهزية أبناء الحديدة في الدفاع عن أرضهم والإعداد لمواجهة أي تهديد من أي جهة كانت.

وقفات بمدينة ذمار تنديدًا بجريمة إعدام الأسرى في الساحل الغربي

وأُقيمت وقفات احتجاجية في مختلف الأحياء السكنية في مدينة ذمار اليوم، عقب صلاة الجمعة تنديدا بالإعدامات الجماعية التي قام بها مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي في الساحل الغربي. وأكد المشاركون في الوقفات أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم ولابد من أخذ الثأر من المجرمين.

كما أكدوا على مواصلة رفد الجبهات بالمال والرجال والسلاح حتى تطهير كل شبر في اليمن من دنس الغزاة والمرتزقة، داعين كل قبائل اليمن إلى مواصلة النفير حتى الانتصار وتحرير البلد من كل غاز وعميل وخائن. وأشار المشاركون إلى أن مشاريع الغزاة والعملاء لا تأتي للبلدان بأي خير ولابد من التصدي لمشاريع الإذلال والهيمنة والوصاية.

عمران.. وقفة احتجاجية تنديدًا بجريمة إعدام عشرة من الأسرى في الساحل الغربي

وأُقيمت بمديرية خمر محافظة عمران اليوم بعد صلاة الجمعة وقفة احتجاجية بجامع الرضوان تنديداً بجريمة إعدام 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي في جريمة بشعة ارتكبها مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي. وأكد المحتجون أن هذه الجريمة تعد ضمن سلسلة الجرائم الوحشية التي يرتكبها تحالف العدوان، وتعد انتهاكا للقوانين الدولية.

ريمة.. وقفات احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان وإعدام الأسرى

ونظمت مختلف مديريات محافظة ريمة عدد من الوقفات الاحتجاجية عقب صلاة الجمعة تنديدا واستنكارا بجرائم مرتزقة العدوان في الساحل الغربي لإعدام الأسرى على أيدي الخونة والعملاء.

وفي الوقفات عبر المحتجون عن الاستنكار الشديد لما قام به مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي من إعدام الأسرى بكل وحشية حيث إن هذه الأعمال تعبر عن تجردهم من كل القيم والأخلاق الإنسانية خلافا ما يقدمه أبناء الجيش واللجان الشعبية تجاه أسراهم في مختلف الجبهات.

كما أكدت الوقفات على أن الشعب اليمني سيضل وفيا لدماء الأسرى وكل الشهداء مهما تمادي العدوان ومرتزقته في جرائمهم وأنه سيثأر لتلك الدماء الطاهرة وأن أي تصعيد في الساحل الغربي من قبل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي سيكون له نتائج لن يستطيعوا تحملها.

كما أكدت الوقفات وحدة الصف وجمع الكلمة ودعوة لكل المرتزقة بالعودة إلى حضن الوطن قبل فوات الأوان، مشددين على الاستمرار في الحشد ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق الانتصار.

شبوة.. وقفة لأبناء مديرية بيحان للتنديد بجريمة إعدام الأسرى

نظم أبناء مديرية بيحان محافظة شبوة اليوم الجمعة، أمام جامع دربس بيحان وقفة احتجاجيه للتنديد بجريمة مرتزقة العدوان بإعدام عشرة أسرى من الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي. واستنكر المشاركون في الوقفة، هذه الجريمة البشعة التي لا تمت للإسلام أو الإنسانية أو الأخلاق بأي صلة، مؤكدين أن هذه الجريمة وغيرها من جرائم المرتزقة التي تستهدف الأسرى، تؤكد تجرد فاعليها من الانسانية ويحملون نفسيات حاقدة.

وأكد بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية الأولى بشبوة تلاه عبد الله مسعود، أن هذه الجريمة وكافة الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان والمرتزقة، لن تسقط بالتقادم. وحمل دول تحالف العدوان والمرتزقة مسؤولية هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تتنافى مع الأعراف والأسلاف القبلية والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية. وطالب البيان باستمرار رفد الجبهات بالمال والسلاح والرجال لدعم أبطال الجيش واللجان الشعبية لتطهير اليمن من دنس الغزاة والمحتلين.

حجة.. وقفتان في نجرة وكحلان عفار تنديداً بجريمة إعدام الأسرى

ونظّمت في مديريتي نجرة وكحلان عفار بمحافظة حجة، اليوم الجمعة، وقفتان تنديداً بإقدام مرتزقة العدوان على إعدام 10 أسرى من الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي. وحمّلت قبائل نجرة وكحلان عفار الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية تمادي تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم بحق اليمن أرضاً وإنساناً.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة عكست مستوى انحطاط مرتزقة العدوان وتجرّدهم من كل القيم. وأكدت أن هذه الجريمة لن تثني أبطال الجيش واللجان الشعبية عن مواصلة الصمود حتى تحرير كافة الأراضي اليمنية من الغزاة والمحتلين. وجددت التأكيد على الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال، وتقديم المزيد من التضحيات، دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.

المصدر: المسيرة نت