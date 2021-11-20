الوزير حمية للمنار: لن أبقي مرفأ بيروت رهينة الرؤى والاستراتيجيات ولا التسويات الإقليمية

أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية،على أن “مرفأ بيروت قد دُمّر جزء منه، وأنه سيعمل على إعادته لحركته الطبيعية وسيرجع كما كان قبل سنتين”، مشدداً على أنه لن “يبقي مرفأ بيروت رهينة للتسويات الإقليمية والرؤى والاستراتيجيات”،

واوضح الوزير حمية في حديث لقناة المنار عن وجود 3 خطوط أساسية لإعادة تفعيل مرفأ بيروت تتمحور حول “إعداد هوية قانونية جديدة لمرفأ بيروت ترعى الشراكة مع القطاع الخاص دون بيع أصول الدولة، بالاضافة الى الرؤية الاستراتيجية للمرافئ الأربعة في لبنان صيدا وصور وطرابلس وبيروت، لكي تتناغم مع بعضها ولا تتنافس، وتوفر المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت والذي على أساسه تكون المشاريع”.

المصدر: قناة المنار