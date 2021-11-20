الوزير حمية للمنار: لن أبقي مرفأ بيروت رهينة الرؤى والاستراتيجيات ولا التسويات الإقليمية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 20 2021 - 00:42

الوزير حمية للمنار: لن أبقي مرفأ بيروت رهينة الرؤى والاستراتيجيات ولا التسويات الإقليمية

منذ 1 ساعة 19 November، 2021
الوزير حمية
لبنان

أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية،على أن “مرفأ بيروت قد دُمّر جزء منه، وأنه سيعمل على إعادته لحركته الطبيعية وسيرجع كما كان قبل سنتين”، مشدداً  على أنه لن “يبقي مرفأ بيروت رهينة للتسويات الإقليمية والرؤى والاستراتيجيات”،

واوضح  الوزير حمية  في حديث لقناة المنار عن وجود  3 خطوط أساسية لإعادة تفعيل مرفأ بيروت تتمحور حول “إعداد هوية قانونية جديدة لمرفأ بيروت ترعى الشراكة مع القطاع الخاص دون بيع أصول الدولة، بالاضافة الى الرؤية الاستراتيجية للمرافئ الأربعة في لبنان صيدا وصور وطرابلس وبيروت، لكي تتناغم مع بعضها ولا تتنافس، وتوفر المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت والذي على أساسه تكون المشاريع”.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة