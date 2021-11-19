مستشفى بيروت الحكومي : 26 إصابة و12 حالة حرجة ووفية واحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2021 - 20:10

مستشفى بيروت الحكومي : 26 إصابة و12 حالة حرجة ووفية واحدة

منذ 18 mins 19 November، 2021
مستشفى بيروت الحكومي الجامعي
لبنان

اعلنت مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في تقريرها اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 306 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 26

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 9

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1399حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 12

– حالات وفاة: 1

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس.

رقم الهاتف 01832070”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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