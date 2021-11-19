محافظ بيروت دعا مصلحتي الهندسة والنظافة في بلدية بيروت وقيادتي فوجي الإطفاء والحرس إلى اتخاذ الاحتياطات لمنع حصول فيضانات

وجه محافظ بيروت القاضي مروان عبود كتابا إلى مصلحتي الهندسة والنظافة في بلدية بيروت وقيادتي فوجي الإطفاء والحرس، جاء فيه: “عطفا على مذكرتنا الإدارية عدد 10113/2021 تاريخ 23/9/2021 يطلب إليكم المبادرة فورا إلى استنفار الأجهزة المختصة لديكم لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصول فيضانات أثناء هطول الأمطار الغزيرة والتأكد من حسن تنظيف الأقنية وشبكات تصريف مياه الأمطار، ويطلب إليكم التنسيق في ما بينكم وإفادتنا دوريا بالنتيجة”.

وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت ببيان أن “دائرة الأشغال بالأمانة التابعة لمصلحة الهندسة في بلدية بيروت كانت قامت في وقت سابق بمؤازرة فوجي الإطفاء والحرس بحملة تنظيف واسعة شملت تعزيل وتنظيف مصافي وريغارات مياه الأمطار على مداخل الأنفاق ومخارجها في مدينة بيروت، والتي قد ينجم عن عدم تنظيفها فياضانات من شأنها أن تشكل خطراً على سلامة المواطنين والسلامة المرورية، على أن تتبعها حملة كشف دوري على تلك المصارف للتأكد من عدم تجدد رمي الأوساخ داخلها”.

وطالبت “المواطنين بعدم رمي النفايات أو بقايا الأوساخ قرب مصارف المياه والمجاري الصحية أو داخلها، إذ قد ينجم عن ذلك إقفال تلك المسارب ومجاري الصرف الصحي والتسبب بفيضانات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام