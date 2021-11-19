لبنان: توقيف أحد المتورطين بتهريب أشخاص الى اوروبا عن طريق البحر

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عن توقيف أحد الاشخاص لتورطه بعملية تهريب أشخاص الى اوروبا عبر البحر.

وقالت المديرية في بيان لها الجمعة “توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام مجموعة من الأشخاص يتواجدون في أحد المنتجعات السياحية في القلمون بالاستعداد للسفر بطريقة غير شرعية عن طريق البحر”.

وتابع البيان “بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المفرزة، تمت مداهمة المنتجع المذكور بمؤازرة سرية من القوى السيارة ودورية من شعبة المعلومات ليل تاريخ 18/11/2021 حيث تبين وجود /82/ شخصا بين رجال ونساء وأطفال، كانوا ينوون التوجه إلى اوروبا عن طريق البحر بطريقة غير شرعية لقاء مبلغ حوالى /5000/ دولار أميركي عن كل شخص”.

واضاف البيان “كما تم توقيف أحد المتورطين بعملية التهريب ويدعى م. م. (مواليد عام 1990، لبناني)، وأودع فصيلة باب الرمل في وحدة الدرك الإقليمي لإجراء المقتضى القانوني بحقه”، ولفت الى ان “العمل مستمر لتوقيف المتورطين، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام