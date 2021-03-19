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March 19 2021 - 18:56

القبض على مرتكب العديد من جرائم السرقة بعدد من قرى البقاع الغربي

منذ 39 mins 19 March، 2021
قوى الامن الداخلي
لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان لها الجمعة انه تم إلقاء القبض على مرتكب للعديد من جرائم السرقة في عدد من قرى البقاع الغربي.

وقال البيان “بعد ان حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة في عدد من بلدات البقاع الغربي، كثفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها، توصلت إلى كشف هوية الفاعل، ويدعى ط. ج. (مواليد عام 1995، لبناني)”.

وتابع البيان “بتاريخ 13-3-2021، ومن خلال المتابعة الدقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكان تواجده في بلدة الرفيد وعملت على توقيفه”، واضاف “بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذه أكثر من /11/ عملية سرقة في عدد من قرى البقاع الغربي، طالت منازل، ومعدات زراعية، وأدوات كهربائية، وبطاريات سيارات، ومضخات مياه، وغيرها”، واوضح “أجري المقتضى القانوني في حقه وأودع المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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