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November 19 2021 - 18:38

القوى الفلسطينية شجبت القرار البريطاني بحق حماس: حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف

منذ 27 mins 19 November، 2021
علم حماس
عربي وإقليمي - فلسطين

استنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين الجمعة “قرار وزارة الداخلية البريطانية إعلان حركة حماس منظمة إرهابية”.

وأعربت اللجنة “عن إدانتها لهذا الموقف الذي يأتي استجابة من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون لمطالب رئيس حكومة الاحتلال العنصرية والفاشية نفتالي بينيت، والذي كان من الأولى أن يوضع هو علي قوائم الإرهاب الدولي لما ارتكبه وحكومته من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني”.

وحذرت اللجنة من “تداعيات هذا القرار”، واعتبرت أنه “يشكل استهدافا مباشرا للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية كحركة تحرر وطني من الاحتلال الذي يعدّ امتداداً للسياسة الاستعمارية البريطانية”، وأكدت أن “هذا القرار هو زج بالمملكه المتحدة من جديد في مواجهة الشعب الفلسطيني وأنصاره في العالم، وإصرار بريطاني على الجرائم التاريخية التي ارتكبتها بحق القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور”.

ودعت اللجنة إلى “موقف رسمي وشعبي فلسطيني وعربي وإسلامي ومن كل أنصار العدالة والحرية في العالم ضد هذا القرار الظالم”، وطالبت “الحكومة البريطانية بالتراجع عنه والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف”.

المصدر: فلسطين اليوم

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