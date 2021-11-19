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November 19 2021 - 15:34

اتفاق عراقي تركي لتسهيل منح التأشيرات لفئة من المواطنين

منذ 50 mins 19 November، 2021
اتفاق عراقي تركي
العراق - عربي وإقليمي

أعلن وزير التجارة العراقي علاء أحمد حسن عبيد، أنه اتفق مع نظيره التركي محمد موش، على تسهيل منح التأشيرات لرجال أعمال البلدين. واستضافت مدينة إسطنبول منتدى الأعمال التركي العراقي للاستثمار والمقاولات الذي يعقد اليوم الجمعة، برعاية وزارة التجارة التركية. وخلال افتتاح المنتدى، قال الوزير العراقي إنه التقى صباح اليوم نظيره التركي محمد موش، واتفقا على تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال.

وقال إنه اتفق مع موش، على إصدار تأشيرات دخول وخروج متعددة للمقاولين لمدة تصل 5 سنوات، ع”لى أن يتم توسيع هذا الإجراء على شريحة أوسع مستقبلا”. وأشار الوزير العراقي إلى “تطهير بلاده مناطق من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي، وتفرغ الحكومة إلى إعادة أعمار تلك المناطق وتنميتها”. وأعرب علاء أحمد حسن عبيد، في هذا الإطار عن أمله في توقيع شراكات وعقد اتفاقيات مع الجانب التركي.

المصدر: روسيا اليوم

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