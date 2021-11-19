وفد صرخة المودعين سلم ميقاتي مطالب لتحسين المستوى المعيشي للمودع

أعلن وفد من “مجموعة صرخة المودعين” في بيان أنه زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وعرض معه “الاوضاع المزرية التي يعيشها المودعون مستنكرين التصريحات التي تقول بأن الحكومة تعمل على وضع برنامج لاعادة اموال المودعين بعد فترة تصل الى عشرين سنة بينما هناك حلول سريعة وفعالة بإمكانها اعادة تلك الاموال خلال فترة وجيزة وهذا الامر لا يتطلب سوى ارادة فعلية وجدية، وهذا التلكؤ في اللجوء الى الحلول الناجعة ليس سوى وجه من وجوه استمرار الابادة الجماعية في حق الشعب اللبناني”.

وسلم الوفد الرئيس ميقاتي مطالب آنية “من شأنها ان تعمل على تحسين المستوى المعيشي للمودعين اللبنانيين وبقائهم في ارضهم وهي: استرجاع الاموال المهربة الى الخارج بأسرع وقت ممكن ضمن خطة محكمة تتضمن عقوبات وقيود رادعة في حال عدم التنفيذ ولا تقتصر على الحث فقط. إدراج بند ضمن قانون الـ ” capital control ” المنوي اقراره يتضمن السماح للمودعين بالسحب بدون قيود لحاجاتهم الاستشفائية والسكنية والتعليمية داخل وخارج لبنان. رفع قيمة مبلغ السحوبات الشهرية للمودع إلى 5000 دولار وبعملة الايداع حصرا. إيقاف التعاميم العشوائية التي اصبح واضحا للعيان ان هدفها هو إذابة أموال المودعين ليس الا”.

وأكد الوفد أن “مسؤولية المودع ليست الاقل بين المسؤوليات بل توازي الصفر وان المودع قد ادى خلال السنتين المنصرمتين قسطه للعلا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام