خلية الإعلام الأمني في العراق تعلن اعتقال المنسق العام لـ”ولايتي كركوك والأنبار” – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2021 - 07:36

خلية الإعلام الأمني في العراق تعلن اعتقال المنسق العام لـ”ولايتي كركوك والأنبار”

منذ 1 ساعة 19 November، 2021
القوات العراقية
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اعتقال المنسق العام لـ”ولايتي كركوك والأنبار” بعملية استخباراتية نفذت بموجب معلومات دقيقة.

وقالت الخلية إنه “بعملية استخبارية نوعية نفذت بجهد استخباري متميز اعتمد على معلومات دقيقة لشعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية وبجهد فني من خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة للمديرية وبقوة تنفيذية من كتيبة الاستطلاع العميق أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قادة عصابات داعش الإرهابية في مدينة الفلوجة ب‍الأنبار”.

وأضافت أن “المعتقل يعتبر من الأهداف المهمة لمديرية الاستخبارات العسكرية، كونه يشغل منصب ما يسمى المنسق العام بين ولاية كركوك وولاية الأنبار”.

وقالت: “تمكن رجال الاستخبارات العسكرية وبعد متابعة دقيقة لتحركاته من تحديد مكان تواجده ومداهمته والقبض عليه فجرا، محققين عنصري المباغتة والصدمة”.

المصدر: السومرية نيوز

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