البرلمان النمساوي يرفع الحصانة عن كورتس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 19 2021 - 04:12

البرلمان النمساوي يرفع الحصانة عن كورتس

منذ 12 mins 19 November، 2021
وزير خارجية النمسا سيباستيان كورتس
أخبار دولية - النمسا

وافق المجلس الوطني النمساوي “البرلمان” على قرار رفع الحصانة عن المستشار السابق وزعيم حزب “الشعب” سيباستيان كورتس، على ذمة التحقيق في قضايا فساد.

وأعطت لجنة برلمانية خاصة الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع الحصانة عن كورتس، وكان على النواب الموافقة من الناحية الفنية على هذا القرار.

وقال كورتس إنه “ينفي ارتكابه أي أنشطة غير قانونية، وتم تأكيد براءته من خلال تحقيق قانوني مستقل”، معربا عن ثقته في أنه “سيثبت ذلك في قضيته”.

وأرسل مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في النمسا في أكتوبر الماضي طلبا إلى البرلمان لرفع الحصانة عن كورتس.

وأعلن كورتس عن استقالته من منصب المستشار النمساوي بسبب التحقيقات الجارية ضده بتهم “الرشوة وخيانة الأمانة”.

ويرجح المحققون أنه “متورط في تمويل الميزانية لاستطلاعات رأي متحيزة ومواد إعلامية لصالح حزبه السياسي”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة