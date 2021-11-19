بايدن: نبحث مقاطعة أولمبياد الصين دبلوماسيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 19 2021 - 04:12

بايدن: نبحث مقاطعة أولمبياد الصين دبلوماسيا

منذ 24 mins 19 November، 2021
بايدن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تبحث مقاطعة الألعاب الأولمبية المزمعة في الصين، دبلوماسيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تبحث مقاطعة أولمبياد بكين دبلوماسيا، قال بايدن في اجتماع مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو: “هذا أمر نبحثه”.

من جهتها، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن “الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين بين 4 و20 فبراير 2022، ستقام من دون الجماهير الأجنبية بسبب جائحة كورونا”.

وقالت، إنه “سيسمح للجمهور الصيني فقط بحضور المنافسات”.

وأضافت: “السماح للمشجعين المحليين بحضور فعاليات الأولمبياد سيسهل نمو الرياضات الشتوية في الصين من خلال منح هؤلاء المتفرجين تجربة أولمبية وبارالمبية مباشرة لنخبة الرياضات الشتوية، مع توفير أجواء مواتية للمواقع الرياضية”.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة