طيران العدوان على اليمن يصعّد من غاراته على عدة محافظات ومتحدث القوات المسلحة يتوعد

صعّد طيران العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الخميس، من غاراته الجوية، حيث شن سلسلة غارات على عدة محافظات.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدوان شن خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 65 غارة جوية توزعت على عدد من محافظات الجمهورية.

ففي أمانة العاصمة شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة ذهبان بمديرية الثورة وشن غارتين على منطقة النهدين بمديرية السبعين.

وفي صنعاء المحافظة شن الطيران غارة على منطقة جربان بمديرية سنحان، كما شنّ 24 غارة على مديرية صرواح، وشن 11 غارة على مديرية الجوبة.

وفي ذمار شنت قوى العدوان غارة على مزرعة أغنام في منطقة سامة بمديرية ميفعة عنس،أما في الحديدة فشن 7 غارات على مديرية حيس.

وفي صعدة شن الطيران المعادي غارتين على مديريتي كتاف والظاهر،كذلك تعرض مطار تعز لغارتين

وفي الجوف شن الطيران غارتين على مديرية خب والشعف.

وأكد العميد سريع أن تصعيد العدوان الكبير سيكون له عواقب وخيمة على قوى العدوان، وعليها تحمل نتائجه.

المصدر: المسيرة