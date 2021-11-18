وزير العمل يتحدث للمنار عن الزيادات التي اقرت للقطاعين العام والخاص – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2021 - 22:44

وزير العمل يتحدث للمنار عن الزيادات التي اقرت للقطاعين العام والخاص

منذ 2 ساعة 18 November، 2021
بيرم
لبنان

اعلن وزير العمل في لبنان مصطفى بيرم في حديث لقناة المنار انه تم الاتفاق في اجتماع لجنة المؤشر ولجنة الازمة في السراي الحكومي على رفع بدل النقل الحضوري للقطاع الخاص الى 65 الف ليرة والاجتماع المقبل سيناقش مسالة البدل المقطوع.

واشار انه تم رفع المنح المدرسية ، ففي المدرسة الرسمية كانت 400 الف اصبحت مليون ليرة وفي المدرسة الخاصة كانت 750 الف واصبحت مليونين.

وحول القطاع العام قال بيرم: اقترحت معيارا وتمت الموافقة عليه وهو التوسع افقيا في المساعدة بحيث تغطي هذه المساهمة الموظف والمياوم والمتقاعد لنخدم اكبر شريحة وحددنا المساعدة بنصف راتب لمدة شهرين وتم رفع بدل النقل اليومي الى 64 الف، كما تمت زيادة في مسالة العطاءات المالية لتعاونية موظفي الدولة. ولفت انه سيتم العمل على اقرار هذه الزيادات في اول جلسة للحكومة.

 

المصدر: المنار

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