وزير العمل يتحدث للمنار عن الزيادات التي اقرت للقطاعين العام والخاص

اعلن وزير العمل في لبنان مصطفى بيرم في حديث لقناة المنار انه تم الاتفاق في اجتماع لجنة المؤشر ولجنة الازمة في السراي الحكومي على رفع بدل النقل الحضوري للقطاع الخاص الى 65 الف ليرة والاجتماع المقبل سيناقش مسالة البدل المقطوع.

واشار انه تم رفع المنح المدرسية ، ففي المدرسة الرسمية كانت 400 الف اصبحت مليون ليرة وفي المدرسة الخاصة كانت 750 الف واصبحت مليونين.

وحول القطاع العام قال بيرم: اقترحت معيارا وتمت الموافقة عليه وهو التوسع افقيا في المساعدة بحيث تغطي هذه المساهمة الموظف والمياوم والمتقاعد لنخدم اكبر شريحة وحددنا المساعدة بنصف راتب لمدة شهرين وتم رفع بدل النقل اليومي الى 64 الف، كما تمت زيادة في مسالة العطاءات المالية لتعاونية موظفي الدولة. ولفت انه سيتم العمل على اقرار هذه الزيادات في اول جلسة للحكومة.

المصدر: المنار