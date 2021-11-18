العراق: تدمير مخبأ لـ”داعش” في كركوك – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2021 - 13:56

العراق: تدمير مخبأ لـ”داعش” في كركوك

منذ 35 mins 18 November، 2021
علم العراق
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق الخميس تدمير مخبأ لتنظيم “داعش” الارهابي بناحية الرياض في محافظة كركوك.

وقالت قيادة الشرطة في بيان لها إن “قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع كتيبة هندسة ميدان الفرقة والجهد الاستخباري ومفارز الطائرات المسيرة نفذت عملية تفتيش وتطهير منطقة الهاشمية بناحية الرياض في كركوك”.

وأضاف البيان أن “العملية أسفرت عن العثور على وكراً للعصابات الإرهابية المهزومة يحتوي على صاروخي قاذفة، بندقية كلاشنكوف، مخزني بندقية كلاشنكوف، ملابس زي قندهاري، 14 دائرة كهربائية تستخدم للتفجير، درع نسيجي، 3 جواز سفر،4 فلاش ميموري، 3 قرص CDو 5موبايل مختلف الانواع، تم تدمير الوكر والتعامل مع المواد المضبوطة اصولياً من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة”.

وتابع البيان أنه “قوة أخرى من اللواء الآلي الثاني للفرقة بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء نفذت عملية أمنية للبحث عن المطلوبين وبسط سلطة القانون في منطقة حافة وادي نهر العباسي ضمن قاطع عمليات كركوك”.

المصدر: السومرية

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