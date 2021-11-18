البيت الابيض: محادثات أميركية روسية صريحة وبناءة

أعلن البيت الأبيض أن المحادثات التي أجراها مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الوطني جيك ساليفان ورئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف هاتفيا الأربعاء كانت “صريحة وبناءة”.

وذكر البيت الأبيض في بيان مقتضب أن الطرفين بحثا “عددا من مواضيع الأجندة الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام”، مضيفا أن “المحادثات كانت “صريحة وبناءة”.

وفي وقت سابق، أفاد مجلس الأمن الروسي بأن باتصالا هاتفيا جمع باتروشيف وساليفان أمس الأربعاء اتفقا فيه على العمل لتحسين أجواء العلاقات بين بلديهما.

وأوضح مجلس الأمن الروسي أن محادثات باتروشيف وساليفان جاءت في إطار الاستعدادات للاتصالات المرتقبة على مستوى أعلى.

المصدر: روسيا اليوم