نادي الأسير الفلسطييي: استشهاد الأسير سامي العمور نتيجة الأهمال الطبي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2021 - 08:08

نادي الأسير الفلسطييي: استشهاد الأسير سامي العمور نتيجة الأهمال الطبي

منذ 21 mins 18 November، 2021
CkyUM
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد نادي الأسير الفلسطييي، اليوم الخميس، استشهاد الأسير سامي عابد العمور من مدينة دير البلح بقطاع غزة، نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد في السجون الصهيونية.

وبحسب النادي، فقد أعلن صباحا عن استشهاد العمور في مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي، بعد تدهور حالته الصحية، بعد نقله إلى المستشفى لإجراء عملية قلب مفتوح.

وعانى الأسير من مشكلة خُلقية في القلب، ونتيجة الأهمال الطبي في السجون بدأت حالته الصحية قبل أشهر بالتدهور،  وجرى نقله من سجن “نفحة” إلى سجن “عسقلان”، وقبل امس وبشكل عاجل نقل إلى مستشفى “سوروكا”.

والشهيد العمور معتقل منذ العام 2008 ومحكوم بالسجن 19 عاما على خلفية قيامه بعمليات مقاومة ضد الاحتلال.

وباستشهاد العمور يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيره إلى 227 شهيدًا.

المصدر: فلسطين اليوم

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