رئيس وزراء بولندا: نحمي حدود الاتحاد الأوروبي بينما تمنح ألمانيا أموالا لبوتين

انتقد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي مشروع “السيل الشمالي 2” للغاز، داعيا ألمانيا للتخلي عن المشروع والتعاون لمواجهة أزمة الهجرة على الحدود مع بيلاروس.

وقال مورافيتسكي في تصريح لصحيفة “بيلد” الألمانية: “نحمي حدود الاتحاد الأوروبي هنا في بولندا! وإذا تحدثنا عن الصورة الكبرى، لنعمل معا من أجل السلام ولا نعطي فلاديمير بوتين أموالا إضافية عبر المدفوعات مقابل الطاقة ليستمر بالتطور”.

وأضاف: “يجب وقف “السيل الشمالي 2”.

وأعرب مورافيتسكي عن مخاوفه إزاء تصعيد الوضع على الحدود مع بيلاروس.

وحذر أوروبا من أزمة مهاجرين جديدة في حال فشلت في حل القضية الراهنة.

المصدر: وكالات