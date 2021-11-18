رئيس وزراء بولندا: نحمي حدود الاتحاد الأوروبي بينما تمنح ألمانيا أموالا لبوتين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 18 2021 - 08:08

رئيس وزراء بولندا: نحمي حدود الاتحاد الأوروبي بينما تمنح ألمانيا أموالا لبوتين

منذ 15 mins 18 November، 2021
61959f834236043269339251
أخبار دولية - بولندا

انتقد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي مشروع “السيل الشمالي 2” للغاز، داعيا ألمانيا للتخلي عن المشروع والتعاون لمواجهة أزمة الهجرة على الحدود مع بيلاروس.

وقال مورافيتسكي في تصريح لصحيفة “بيلد” الألمانية: “نحمي حدود الاتحاد الأوروبي هنا في بولندا! وإذا تحدثنا عن الصورة الكبرى، لنعمل معا من أجل السلام ولا نعطي فلاديمير بوتين أموالا إضافية عبر المدفوعات مقابل الطاقة ليستمر بالتطور”.

وأضاف: “يجب وقف “السيل الشمالي 2”.

وأعرب مورافيتسكي عن مخاوفه إزاء تصعيد الوضع على الحدود مع بيلاروس.

وحذر أوروبا من أزمة مهاجرين جديدة في حال فشلت في حل القضية الراهنة.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة