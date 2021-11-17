توقيف مطلوب بجرائم تجارة المخدرات في طاريا

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكرات العدلية بحقهم، وبعد عمليات رصد وتعقب، تمكنت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية، فجر تاريخ 16-11-2021، من توقيف أحد المطلوبين، في بلدة طاريا البقاعية، ويدعى: ي. ح. (مواليد عام 1979، لبناني) بحقه 5 ملاحقات قضائية بجرائم تجارة وترويج مخدرات.

وأثناء عملية التوقيف، تعرضت القوة لإطلاق نار من قبل مجهولين، ولم يصب أحد بأذى.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام