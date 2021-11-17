النائب درويش لموقع المنار: اتصالات الرئيس ميقاتي افضت الى خارطة طريق ستتكشف قريبا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2021 - 15:44

النائب درويش لموقع المنار: اتصالات الرئيس ميقاتي افضت الى خارطة طريق ستتكشف قريبا

منذ 41 mins 17 November، 2021
علي درويش
خاص - لبنان
محمد علوش

اعتبر عضو كتلة الوسط المستقل  النائب علي درويش أن” انعقاد الحكومة أمر مهم جدا وخاصة ان على جدول اعمالها اكثر من مئة بند ، وهذا الأمر برسم كل الأفرقاء السياسيين”.
واشار في حديث لموقع المنار إلى ان “نزع فتيل الازمة الاخيرة برسم كل المعنيين”.
ولفت الى ان “مروحة اتصالات الرئيس ميقاتي افضت الى شبه وضوح لخارطة الطريق وستتكشف قريبا”.
واضاف درويش أن “مناسبة عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني الحالي ستكون أحد المفاصل لظهور بوادر لإعادة الامور الى سكة العمل الحكومي لان ذلك واجب وطني على الجميع”.

واكد ان “هناك توازنات داخلية في لبنان والرئيس ميقاتي يحرص على هذا الامر ، ويعمل على نسج عملية استقرار داخلي بالتوازي مع رسائل ايجابية خارجية”.

وحول اسعار الدواء قال درويش أن “الرئيس ميقاتي سيتلقف نداء رئيس لجنة الصحة النيابية  النائب عاصم عراجي بشأن  التدخل لدى مصرف لبنان لزيادة الدعم لأدوية الامراض المزمنة، التي اصبحت أسعارها فوق طاقة 70 في المئة من الشعب اللبناني، وسيكون مرضى السكري والضغط والقلب والأعصاب تحت الخطر”.

المصدر: موقع المنار

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