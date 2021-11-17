قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرم بيع المخدرات في طرابلس

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد المطلوبين للقضاء بجرم مخدرات، بمحاولة بيع كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة في مدينة طرابلس، ويدعى: ع.خ (من مواليد عام 1995، لبناني الجنسية).

بعد رصد وتعقب، تمكنت قوة من المجموعة بتاريخ 11/11/2021، من توقيف المشتبه فيه في محلة الزاهرية – طرابلس، وذلك أثناء محاولته بيع الحبوب المخدرة، التي ضبطتها بحوزته، وبلغت 1858 حبة.

أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام