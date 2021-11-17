قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرم بيع المخدرات في طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2021 - 11:10

قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرم بيع المخدرات في طرابلس

منذ 7 mins 17 November، 2021
حوادث واخبار امنية
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:
“توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد المطلوبين للقضاء بجرم مخدرات، بمحاولة بيع كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة في مدينة طرابلس، ويدعى: ع.خ (من مواليد عام 1995، لبناني الجنسية).
بعد رصد وتعقب، تمكنت قوة من المجموعة بتاريخ 11/11/2021، من توقيف المشتبه فيه في محلة الزاهرية – طرابلس، وذلك أثناء محاولته بيع الحبوب المخدرة، التي ضبطتها بحوزته، وبلغت 1858 حبة.
أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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