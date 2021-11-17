الصحة العالمية تقول إن متحور دلتا يتسبب في 99% من إصابات كورونا عالميا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2021 - 06:36

الصحة العالمية تقول إن متحور دلتا يتسبب في 99% من إصابات كورونا عالميا

منذ 31 mins 17 November، 2021
Corona Delta1
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قالت ماريا فان كيركوف، الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية خلال جلسة أسئلة وأجوبة تم بثها على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمة الصحة العالمية إن متحور دلتا ، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند قبل أقل من عام، يمثل الآن 99% من حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، مما يجعله أكثر انتشارًا من أي سلالة أخرى.
تأتي تعليقات فان كيركوف وسط زيادة قوية في أميركا في الإصابات بفيروس كوفيد مدفوعة بارتفاع الحالات في أوروبا.
وقالت فان كيركوف إن القارة العجوز تمثل ما يقرب من 60 % من أكثر من 3.3 مليون حالة جديدة في العالم الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز

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