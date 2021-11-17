“موظفو الادارة العامة” يهددون بالاضراب المفتوح

رفضت “الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة” في لبنان الثلاثاء “اقتراحات الحلول لانقاذ ما تبقى من الادارات العامة وموظفيها”، واكدت ان “الصبر قد نفد”.

ودعت الهيئة “العاملين في الإدارة العامة الى عقد جمعيات عمومية طارئة في كل الإدارات، في الأولى بعد ظهر الأربعاء، لمناقشة توصية الهيئة الإدارية بالعودة الى الإضراب المفتوح ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 23- 11- 2021”.

وتابعت الهيئة ان ذلك “إذا لم تتوصل اللجنة الوزارية في اجتماعها الذي سيعقد الخميس الى الاتفاق على تلبية مطالب الرابطة التي تشكل الحد الأدنى من الحقوق بل من الحاجات الأساسية للموظفين”، واضافت “على ان تبقى الهيئة الإدارية في متابعة حثيثة للمستجدات بحيث يبنى على الشيء مقتضاه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام