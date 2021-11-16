والد أسير فلسطيني يحذر من خطورة وضع ابنه الصحي بسجون العدو الاسرائيلي

أكد والد الأسير الفلسطيني لؤي الأشقر المضرب عن الطعام لليوم 37 رفضا لاعتقاله الإداري في سجون العدو الاسرائيلي، أن حالة ابنه الأسير علاء سيئة وصعبة للغاية ووزنه ينقص يوما بعد يوم.

وقال والد الأسير الأشقر إن “️لؤي أصيب بإعاقة بسبب التحقيقات القاسية داخل سجون الاحتلال ولم يعد يقدر على الحركة أو المشي و️إدارة السجن طلبت منه اجراء الفحوصات ولكنه رفض ذلك كما ورفض النقل للمشفى”، مؤكدا “عدم وجود أي حوار مع الأسير لؤي حتي اللحظة من أجل فك إضرابه”.

و️أضاف الوالد “لم نزره من وقت اعتقاله وحتى اللحظة، فقط من يتمكن من زيارته هو المحامي وليس بشكل مستمر”، مشيرا إلى أن “لؤي في رسالته لى من خلال المحامي يطالبنا دوماً بالصبر ويؤكد على استمراره في الاضراب حتى نيل حريته”.

يذكر أن خمسة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 125 يوما، والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس، هم: علاء الأعرج منذ 101 يوما، وهشام أبو هواش منذ 92 يوما، ولؤي الأشقر المضرب منذ 37 يوما، وعياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ 55 يوما.

المصدر: فلسطين اليوم